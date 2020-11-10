هل حصلنا أخيرا على لقاح ضد فيروس كورونا ؟

الوكيل الإخباري- شهد البحث عن لقاح فعال ضد فيروس ”كورونا“ المستجد خطوة مهمة إلى الأمام، مع الإعلان عن نتائج بارزة، كشفت عنها شركات أدوية عالمية قالت إنها حققت إنجازا مشهودا في سبيل التوصل للقاح ضد الفيروس.

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وأعلنت شركتا ”فايزر“ الأمريكية و“بيونتيك“ الألمانية، التوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس، فيما وصف التقدم الحاصل بأنه ”انتصار كبير“ في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص ودمر الاقتصاد العالمي.



وتعد شركة ”فايزر“ وشريكتها شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية ”بيونتيك“، أولى شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة عن تجربة سريرية واسعة النطاق، في مرحلتها الثالثة، للقاح لفيروس كورونا.



وتعتبر هذه المرحلة نقطة حاسمة في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، إذ كانت بعض اللقاحات التجريبية عرضة للفشل.



وقال بيان الشركتين، إن التحليل وجد أن اللقاح كان فعالا بنسبة تزيد على 90% في الوقاية من المرض، بين متطوعي التجربة، الذين لم يكن لديهم دليل على إصابة سابقة بفيروس ”كورونا“.



كيف يعمل اللقاح



يستخدم اللقاح نهجا تجريبيا بالكامل، يتضمن حقن جزء من الشفرة الجينية للفيروس في الأشخاص، من أجل تدريب جهاز المناعة، حيث تم إعطاء اللقاح لنحو 43000 شخص، دون أن يثير ذلك أي مخاوف تتعلق بالسلامة.



ويأخذ العلماء جزءا من الشفرة الوراثية للفيروس التي تعطي تعليمات للخلايا بما يجب أن تفرزه وتغلفه بمادة دهنية حتى تتمكن من دخول خلايا الجسم، ثم يتم حقن المريض بها، ليدخل اللقاح في الخلايا ويحثها على إنتاج كورونا فيروس.

وبحسب تقرير أوردته ”بي بي سي“ البريطانية، فإن ذلك يدفع الجهاز المناعي إلى إنتاج الأجسام المضادة والخلايا التائية النشطة لتدمير الخلايا المصابة، وإذا أصيب المريض بفيروس كورونا، يتم تحفيز الأجسام المضادة والخلايا التائية لمحاربة الفيروس.



متى سيصبح اللقاح متاحا؟



تعتقد شركة ”فايزر“ أنها ستكون قادرة على توفير 50 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية هذا العام، ونحو 1.3 مليار بحلول نهاية عام 2021.

وتأمل المملكة المتحدة في الحصول على 10 ملايين جرعة بحلول نهاية عام 2020، مع طلب 30 مليون جرعة أخرى بالفعل.



وبحسب ”بي بي سي“، ستعتمد أولوية تحديد من سيتم تحصينه أولا عندما يصبح اللقاح متاحا، على المكان الذي ينتشر فيه فيروس ”كورونا“ المستجد، وفي أي المجموعات يكون أكثر فاعلية.



وبشكل عام، سيكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، وكذلك المقيمون في دور الرعاية والعاملون في مجال الصحة أو الرعاية على صدارة القائمة، إذ يعد العمر أكبر عامل خطر لكورونا، لذلك كلما كبرت في السن، كان من المرجح أن يتم تطعيمك.



ويعتقد معظم الخبراء أن اللقاح لن يكون متاحا على نطاق واسع حتى منتصف عام 2021.

المصدر: إرم



