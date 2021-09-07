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الثلاثاء، 07-09-2021 11:37 ص

هل حقًّا تمكّنت الدول العربية من تجاوز العالم الغربي في معدلات تلقي لقاح كورونا؟

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الوكيل الاخباري - أكدت الدراسة التي أجراها فريق استشاري الطبي حول مطاعيم كورونا في الوطن العربي عدم تمكن الدول العربية من تجاوز العالم الغربي في معدلات تلقي لقاح كورونا.اضافة اعلان


حيث أجرى فريق استشاري الطبي دراسة حديثة نشرها في استطلاع رأي عام حول مطاعيم كورونا على الموقع، وشملت نحو 10 آلاف شخص من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية في الوطن العربي حول تلقيهم لمطعوم كورونا من عدمه، وتوزعت النسب في نتائج الدراسة بين 72.3% من المشاركين لم يتلقوا المطعوم مقابل 27.7 قد تلقوه، في الوقت الذي زادت فيه نسب متلقي كورونا في العالم الغربي عن 60%.

 




 

 


 

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