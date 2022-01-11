هل سيصاب الجميع بأوميكرون ؟

الوكيل الإخباري-يواصل مرض "كوفيد 19"، الذي يسببه فيروس كورونا، الانتشار في شتى أنحاء العالم، مع تفشي المتحور الجديد "أوميكرون".



وبحسب موقع "لايف لاين" الصحي، فإن الخبراء يلاحظون أن "أوميكرون" معد للغاية، لكن يبدو أنه أقل قدرة على إحداث إصابات خطيرة.



وذكروا أنه من المبكر القول إن كل شخص في هذا الكوكب سيصاب بالمتحور الجديد، مشيرا إلى أن التعرض للمتحور في المستقبل القريب لا يعني بالضرورة الإصابة بالمرض رغم قدرته الكبيرة على التفشي.

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وخلصوا إلى أن "أوميكرون" قد يؤدي إلى مناعة القطيع، الأمر الذي يجعل من الوباء موسميا مثل الأوبئة السابقة وأقل خطرا مما سبق.

ويعرف المتحور الجديد بأنه شديد العدوى، لكنه أقل حدة من المتحورات السابقة.



وتشير معدلات الاستشفاء (دخول المستشفى) بسبب "أوميكرون" إلى أنه قد يتطور إلى شكل أكثر ضعفا، على غرار فيروسات الإنفلونزا التي تنتشر منذ فترة طويلة بين البشر.



ويقول أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، روبرت شولي، إنه من السابق لأوانه توقع حدوث مثل هذا الأمر.



وأضاف أنه يتوقع حدوث ذلك في يونيو المقبل على الأقل، وذكر: "إذا كنت مفرطا في التفاؤل، باعتبار أنه "أوميكرون " سريع الانتقال وأقل إحداثا للإصابات، بما يؤدي إلى حدوث مناعة قطيع تجعل الأمر أكثر صعوبة على المتحورات المقبلة، فلنتحدث عن ذلك في يوليو".

سكاي نيوز

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