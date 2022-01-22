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السبت، 22-01-2022 10:28 ص

هل سيكون 2022 عام انتهاء جائحة كورونا؟

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الوكيل الاخباري- رأى العلماء أن تفشي متحور ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، كان فترة صعبة للعالم الذي لا يزال يعاني من وباء منذ أكثر من عامين، لكنهم أبدوا تفاؤلا بأن 2022، قد يكون نهاية الجائحة.

وقال الدكتور توم فريدن، الذي كان مديرًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: ”أعتقد أننا إذا واجهنا الوباء بشكل صحيح، فسنضمن بأننا ندخل عام 2022 بحيث لا يسيطر كوفيد على حياتنا“.

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وفي تقرير نشرته أمس الجمعة، أشارت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية إلى أن هنالك إجماعا عاما بين العلماء والباحثين بما سيحدث العام الجاري، رغم أن الصورة أصبحت ضبابية قليلا مع انتشار ”أوميكرون“، بحسب الدكتورة إيفون مالدونادو، عالمة الأوبئة وأخصائية الأمراض المعدية في مستشفى ”ستانفورد ميديسن“.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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