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الثلاثاء، 09-03-2021 01:43 م

هل يحتاج البشر إلى التطعيم مجددا بسبب تحور فيروس كورونا؟

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الوكيل الاخباري - تشير الدراسات الأولية إلى انخفاض فعالية أبرز لقاحات كورونا المطروحة حاليًا أمام النسخ المتحورة الأخرى، لا سيما النسخة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

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وفي هذا الصدد قدم إيف غودان، عالم الأوبئة في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، صورة غير وردية عن سبل مواجهة السلالات الجديدة لفيروس كورونا، قائلا: "لست متأكدًا من أننا لن نضطر إلى تكرار حملة التطعيم في تشرين الأول/أكتوبر" المقبل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

 

ومنذ عدة أشهر، ظهرت نسخ متحورة من الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19، مختلفة عن النسخ التي تم تطوير اللقاحات الأولى ضدها. ويُعد إحداها المتحور البريطاني، الذي أدى إلى أغلب الإصابات الجديدة في عدة دول منها فرنسا منذ الأسبوع الماضي. ويبدو من المؤكد أن هذه النسخة، في شكلها الحالي، تطرح قضية انتشار العدوى بدلاً من مقاومة اللقاحات، وأمام هذا الوضع المتغير، يتعين معرفة نوع اللقاح الذي يمكننا الاعتماد عليه بشكل أكبر.


ويرى الباحثون الذين قابلتهم وكالة "فرانس برس" أن التحدي الأكبر يتمثل في الإسراع بتكييف اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل.


وتشير سيلفي فان دير ويرف، عالمة الفيروسات في معهد باستور في فرنسا، إلى "وجود تقنيات أسرع وأكثر قابلية للتكيف"، مشيرة إلى "الحمض النووي الربوزي المرسال mRNA".

 

سبوتنيك

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