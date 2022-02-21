هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

الوكيل الاخباري- قال أخصائي الأنف والأذن والحنجرة د. فلاديمير زايتسيف إن متحور "أوميكرون" يؤثر في الكثير من الأحيان على الأذنين.



وأوضح قائلا:" نعم، للأسف، هذا صحيح، وهذه ميزة جديدة إلى حد ما اعتبرها عارضا جديدا. وإذا كان كل شيء في وقت سابق يبدأ مع التهاب الحلق، وظاهرة التهاب جيوب الأنف، عندما كان الأنف محشوا، وكانت هناك إفرازات من الأنف، لكن الآن نسجل قصة جديدة، وهي انسداد الأذنين. وجاءت القصة أولا من الأطباء أنفسهم ، الذين يعملون في المنطقة الحمراء (منطقة المرضى المصابين بفيروس كورونا) أو مع المرضى الذين يعانون من "أوميكرون ".

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روسيا اليوم