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الخميس، 09-12-2021 01:24 م

هل يُعتبر إرضاع الأم لطفلها آمناً إذا كانت مصابة بكورونا ؟

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الوكيل الإخباري-نقل موقع اليونسيف بالتعاون مع خبراء الصحة اجابة لهذا التساؤل ، حيث قال نعم على النساء المرضعات مواصلة الرضاعة الطبيعية لأطفالهم مع أخذ الاحتياطات اللازمة. 

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وأضاف أنه لم يتم الكشف عن انتقال كوفيد-19 من خلال لبن الأم والرضاعة الطبيعية. يوفر لبن الأم أجساما مضادة تحمي الأطفال من الكثير من أنواع العدوى. وتقلل الرضاعة الطبيعية بشكل كبير من مخاطر وفاة الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار، كما توفر فوائد صحية مدى الحياة للأطفال، وتحسن صحة الأمهات أيضًا.


وتشمل الاحتياطات ارتداء كمامة إذا كانت متوفرة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهّر يحتوي على الكحول، وذلك قبل لمس الطفل وبعد لمسه، وكذلك التنظيف والتطهير الروتيني للأسطح التي تلمسينها. وعليك غسل منطقة الصدر فقط إذا سعلتِ عليه. وخلاف ذلك، لا داعي لغسل المنطقة كل مرة قبل الرضاعة.

 

اليونسيف

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