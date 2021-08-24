الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي يعلن آلية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية

الصبارة الراقصة تخطف الأنظار عبر تويتر في المملكة.. اليك سبب تهافت الكبار عليها

465 مليون دولار حصة الأردن من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد

إحالة ملف الاعتداء على مستثمر بالسلط لأمن الدولة

الغذاء والدواء تطلق دليلا إرشاديًا حول قوانين الرقابة على الغذاء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الحكومة توافق على دعم صادرات زيت الزيتون بمليون دينار

حريق محدود في منطقة جبل عمان - فيديو

موعد تطبيق قرار توطين الوظائف التعليمية في السعودية

ما الرابط بين كورونا وأسعار العملات المشفرة؟

الثلاثاء، 24-08-2021 12:12 م

هل يقاوم اللقاح متحورات كورونا.. منظمة الصحة تجيب

كورونا 1


الوكيل الإخباري - مع انتشار حملات التلقيح ضد فيروس كورونا على نطاق واسع حول العالم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، تطرح العديد من التساؤلات بشأن فائدة اللقاح في منع انتقال العدوى أو إمكانية مقاومته للمتحوارت التي تظهر تباعاً.

اضافة اعلان


وللإجابة على ذلك، أوضحت الدكتورة كاثرين أوبراين، مسؤولة اللقاحات والمناعة في منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات بشكل عام فعالة في الحماية من الإصابة بأمراض شديدة بشكل خاص والاستشفاء.


انتقال العدوى
و بشأن منعها من انتقال العدوى، قالت إنها ليست فقط وقائية ضد ظهور الأعراض، بل يبدو أنها تمنع أيضاً الإصابة بالعدوى في الجهاز التنفسي العلوي.
وأضافت أن اللقاحات قد تقلل أيضاً من مدة الإصابة، حتى لو أصبت، مشيرة إلى أن بعض البيانات تفيد بوجود عدد أقل ربما من الفيروس في الجهاز التنفسي عند إصابة الشخص الملقح.


فعّالة ضد المتحورات
وبيّنت أن اللقاحات المستخدمة تظل فعالة ضد المتغيرات أو المتحورات من الفيروس، لكنها قد لا تكون فعالة كما هي ضد الفيروس العادي، لافتةً أنه مع ذلك لا تزال تتمتع بفاعلية كبيرة ضد المرض.


وعن عدد الجرعات التي ينصح بها الخبراء، قالت إن المنظمة مازالت توصي بأنه إذا كان الشخص مصاباً بمرض كوفيد، فيجب أن يحصل على دورة كاملة من اللقاحات المتوفرة والمتاحة.


وأضافت أنه إذا كان اللقاح يتطلب جرعتين، فيجب أن يحصل الشخص على الجرعتين.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

دراسة تحذر من حدوث جائحة أخرى مثل كورونا في غضون 60 عاما القادمة

612471e74c59b7695d603e1d (1)

عالميا .. إصابات كورونا أكثر من 212 مليون و4.4 مليون وفاة

الصين

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا جميعها حالات وافدة

61243c4a42360402323a2b56

كولومبيا تسجل 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بكورونا

61243c864c59b769b638cd94

سلطنة عُمان .. إلغاء الحجر الصحي للأشخاص المحصنين القادمين إلى أراضيها

1-1359607

مصر تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أخبار متعلقة
6103e1594236041b16371846

الصحة العالمية : أميركا سجلت أعلى معدل عالمي بإصابات كورونا الأسبوع الماضي

6101dc55423604164767aded

المكسيك تسجل 537 وفاة جديدة بكورونا

7202122143211194094918

40 ألف شخص يعانون من حساسية سجلوا على منصة تلقي لقاح كورونا

لقاح ٧

ماكرون: 40 مليون مواطن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا

العراق ٢

العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

كورونا 4

الشباب لديهم أجسام مضادة لكورونا أكثر بـ7 مرات من كبار السن