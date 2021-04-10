هل يمكن أن تساعدك أشعة الشمس على مكافحة كورونا؟

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الوكيل الإخباري - قال علماء إنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بسبب بدء ارتفاع درجة الحرارة في بعض دول العالم.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وجد الخبراء أن الأماكن المشمسة شهدت عدد وفيات أقل بحوالي الثلث بسبب تفشي فيروس كورونا منذ أكثر من عام.


ويقول العلماء إن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تطلق مادة كيميائية على الجلد تمنع انتشار الفيروس القاتل، وسط تلاشي القيود المفروضة بسبب الوباء شيئا فشيئا.


وقارن باحثون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة بين الوفيات المسجلة بسبب كوفيد-19 مع مستويات الأشعة فوق البنفسجية، في 2474 مقاطعة في الولايات المتحدة، بين يناير وأبريل من العام الماضي.


ووجدوا أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات المستوى الأعلى من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، لديهم مخاطر أقل للوفاة بسبب فيروس كورونا، وذلك بنسبة 95 بالمئة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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