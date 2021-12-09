الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

النائب الجبور تسأل الحكومة عن عدم التزام سوريا بكميات المياه للأردن

الفراية يقرر وقف الإجازات بدون راتب لجميع موظفي "الداخلية"

الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

نسبة خطيرة بوفيات كورونا لغير المطعمين في المملكة

ارتفاع اسعار الدجاج 15% والاتحاد يوضح لـ"الوكيل الإخباري" الاسباب

الاربعاء المقبل مناقشة "إعلان النوايا" في مجلس النواب

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

هكذا ردت صبا مبارك على الانتقادات بسبب فيلم (أميرة)

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

الخميس، 09-12-2021 01:12 م

هل يمكن أن تنقل المرأة الحامل فيروس كورونا الى جنينها؟

iStock-1183380706-640x400-1-640x400


الوكيل الإخباري-لغاية الآن، ما زال غير معروف ما إذا كان يمكن للفيروس الانتقال من الأم إلى الطفل أثناء الحمل. لم يتم العثور على فيروس كوفيد-19 في السائل المهبلي أو دم الحبل السري أو حليب الأم أو السائل الأمنيوسي أو المشيمة.

اضافة اعلان

 

البحث لا يزال جاريا. ويجب على النساء الحوامل أن يواصلن الالتزام بالاحتياطات الملائمة لحماية أنفسهن من التعرض للفيروس، وأن يتوجهن للحصول على رعاية طبية في مرحلة مبكرة إذا ظهرت عليهن أعراض من قبيل الحُمى أو السعال أو صعوبة التنفس ، وفق ما ذكرته اليونيسف بالتعاون مع خبراء الصحة على نشر الحقائق ومكافحة الخوف، وتقديم توجيهات موثوقة، والإجابة على بعض الأسئلة التي قد تطرحها الأسر .

 

 

 اليونسيف

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201026025409549

هل يُعتبر إرضاع الأم لطفلها آمناً إذا كانت مصابة بكورونا ؟

20-04-14.mitter.ata

الصين توافق على أول علاج بأجسام مضادة لـ 'كوفيد'

image

وزير الصحة البريطاني: أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من أي متحور

20211124215826844DB

لكبح أوميكرون.. بريطانيا تشدد القيود مجددا وجونسون 'اعملوا من البيت'

1a749fac-509b-4ad9-a5e0-27845fecc0de_16x9_600x338

بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة

او

باكستان تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون