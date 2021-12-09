هل يمكن أن تنقل المرأة الحامل فيروس كورونا الى جنينها؟

الوكيل الإخباري-لغاية الآن، ما زال غير معروف ما إذا كان يمكن للفيروس الانتقال من الأم إلى الطفل أثناء الحمل. لم يتم العثور على فيروس كوفيد-19 في السائل المهبلي أو دم الحبل السري أو حليب الأم أو السائل الأمنيوسي أو المشيمة.

اضافة اعلان

البحث لا يزال جاريا. ويجب على النساء الحوامل أن يواصلن الالتزام بالاحتياطات الملائمة لحماية أنفسهن من التعرض للفيروس، وأن يتوجهن للحصول على رعاية طبية في مرحلة مبكرة إذا ظهرت عليهن أعراض من قبيل الحُمى أو السعال أو صعوبة التنفس ، وفق ما ذكرته اليونيسف بالتعاون مع خبراء الصحة على نشر الحقائق ومكافحة الخوف، وتقديم توجيهات موثوقة، والإجابة على بعض الأسئلة التي قد تطرحها الأسر .

اليونسيف