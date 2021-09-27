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الإثنين، 27-09-2021 10:28 ص

هل يُمكن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح مختلف؟.. خبراء يجيبون

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الوكيل الاخباري - تُعد اللقاحات المضادة لكوفيد – 19 نافذة أمل لسكان العالم منذ بدء ظهورها في العام الماضي، في مكافحة تفشي هذا الفيروس، ومؤخرًا بدأ الحديث عن مدى إمكانية الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مختلفة مختلف عن الجرعتين الأولى والثانية.

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ووفق تقرير لشبكة «سي إن إن»، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تزال متشككة في خيار المزج بين أنواع اللقاحات المختلفة، وذلك بسبب نقص البيانات، حيث يقول نائب مدير قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الطبيب دوران فينك، إن قرار الجرعات المعززة يشمل الحاصلين على لقاحات فايزر – بينونتك في هذه المرحلة، ولهذا فإن المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة هم الحاصلون على جرعتين من لقاح فايزر.


وبعث الطبيب فيفك مورثي، خلال مؤتمر عقد في البيت الأبيض مؤخراً، برسالة طمأنة للحاصلين على جرعات موديرنا وجونسون آند جونسون، قائلاً: صحتك مهمة تماماً وعلينا التأكد من حمايتك ضد كوفيد-19، لهذا تعمل إدارة الغذاء والدواء مع موديرنا وجونسون لمعالجة البيانات بأسرع وقت ممكن بهدف تقديم توصيات حول الجرعة المعززة.


كما قال الطبيب وليام موس، من جامعة جونز هوبكنز، إنه لا يوجد سبب مناعي للاعتقاد بأن خلط اللقاحين سيكون مشكلة بأي شكل من الأشكال، خاصة للقاحات فايزر وموديرنا. واعتبر أنه من المثير رؤية مزج وخلط اللقاحات بين فايزر وموديرنا مع جرعة من جونسون آند جونسون.


يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كانت وافقت على منح الجرعات المعززة من لقاح فايزر لمن أعمارهم تجاوزت الـ65 عاماً. وتقدمت موديرنا أيضاً بطلب ترخيص لمنح جرعة معززة ثالثة من لقاحها.

 

 

 

المصدر : عاجل 

 

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