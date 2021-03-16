الثلاثاء 16-03-2021
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الثلاثاء، 16-03-2021 08:05 م

تحذير من موجة جديدة

هولندا.. إصابات كورونا قفزت 24% الأسبوع الماضي

هولندا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الهولندية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد زاد بنسبة 24% حتى الثلاثاء، في أكبر قفزة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر.

وسجلت هولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة إجمالي إصابات جديدة بلغ 39527 حالة في الأسبوع المنصرم وهو ما يرفع العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 منذ بدء الجائحة إلى نحو 1.2 مليون حالة بالإضافة إلى 16119 وفاة.

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وقال المعهد الهولندي للصحة العامة إن ثلاثة أرباع حالات الإصابة الجديدة تسببت فيها السلالة الجديدة الأكثر عدوى التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا.
وحذر المعهد من موجة جديدة وشيكة من الإصابات مع غلبة السلالات الجديدة للفيروس.


ودفع ذلك الحكومة في الأسبوع الماضي إلى تمديد عزل عام واسع لمكافحة الجائحة شمل حظر تجول ليلي أثار غضب بعض المواطنين.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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