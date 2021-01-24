الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

هولندا تبدأ أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية

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الأحد، 24-01-2021 12:29 ص

هولندا تبدأ أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية

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الوكيل الاخباري - بدأت هولندا، السبت، تطبيق أول حظر تجول منذ الحرب العالمية الثانية في إطار تصديها لوباء كوفيد-19.
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ويحظر على المواطنين مغادرة منازلهم اعتبارا من الساعة 21:00  حتى الساعة 4:30 على أن يستمر هذا التدبير حتى التاسع من شباط/فبراير 2021. وسيغرم أي مخالف 95 يورو، وفق ما أعلنت الحكومة.

وهناك بعض الاستثناءات، وخصوصا للافراد العائدين من جنازات أو اولئك المضطرين الى القيام بعملهم، شرط أن يبرزوا اذنا خاصا بالتنقل.

وكان رئيس الوزراء مارك روته أعلن الأربعاء نيته إعلان حظر تجول قبل أن ينال موافقة البرلمان الخميس.

وعزا روته هذا القرار الى “النسخة البريطانية المتحورة (من فيروس كورونا) والقلق الكبير الذي نشعر به جميعا”.

 




 

 


 

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