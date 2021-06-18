هولندا ترفع جميع قيود كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روتي أن بلاده سترفع جميع قيود جائحة كورونا اعتبارا من الـ26 من يونيو الجاري، مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي.



وقال: "تخطو هولندا خطوة كبيرة، بمسافة اجتماعية تبلغ 1.5 متر، كل شيء مسموح به تقريبا. لا قيود، ولا مواعيد إغلاق، نصيحة بشأن عدد الضيوف في المنزل والكمامات في المتاجر".

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وأوضح أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ26 من يونيو الجاري".



وتابع: "سيتم السماح للمسارح والمتاحف والأماكن الداخلية الأخرى بزيادة قدرتها من اليوم فصاعدا، بشرط استخدام الفحص والتباعد".



وسجلت هولندا أكثر من مليون و677 ألف إصابة، و18 ألف وفاة بكورونا.

المصدر : روسيا اليوم