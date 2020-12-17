الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرار حكومي بشأن تخزين وإعطاء لقاح كورونا

موعد نهاية المنخفض الجوي

القوات المسلحة الأردنية تتبادل الأوسمة مع نظيرتها الفرنسية

العراق: 14 وفاة و1533 إصابة بكورونا

توجيهات من وزير التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم توجه رسائل بشأن الامتحانات

مستوطنون يقتحمون الأقصى

العثور على جثة اسفل جسر عبدون - صورة

الملك يفتتح أكاديمية جاكوار لاند روفر بعمّان

الخميس، 17-12-2020 04:36 م

هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

5ea6cb0a0fc6396b957bd443


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الهولندية تسجيل نحو 13000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

اضافة اعلان

وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذه الزيادة الحادة للإصابات تأتي بعد أيام فقط من فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع في البلاد.


يذكر أن أكثر من 10 آلاف شخص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس في هولندا.


وكانت الحكومة الهولندية عقدت اجتماعا طارئا يوم الأحد الماضي لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
122020491454939687657

روسيا: 587 وفاة و28214 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-2-1-1200x675

العراق: 14 وفاة و1533 إصابة بكورونا

صحة

فلسطين .. 18 وفاة جديدة بكورونا

انت

تركيا: نحتل المركز الثالث عالميا في تطوير مشاريع لقاح كورونا

corona-131220-saudi1

بالفيديو.. ردة فعل أول مواطنة سعودية تلقت لقاح كورونا

000_1Q00AC_797413_highres

الاحتلال: 2802 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
5f914a67423604289b3a0c50

قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة لإصابات كورونا

1120201610172188052980

الهند: 474 وفاة و38617 إصابة جديدة بكورونا

22515914

كندا تتخطى حاجز 306 الاف إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

كورونا-9-1583496549

الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

غ

أميركا تجيز أول فحص منزلي ذاتي للكشف عن كورونا

صفر

مقاطعة أميركية تثير الحيرة والشكوك بعدم تسلل كورونا إليها