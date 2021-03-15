هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستعلق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري في إجراء احترازي.

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وقالت الحكومة في بيان، الأحد: "بناء على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولندية، في إجراء احترازي وبانتظار تحقيق معمق أكثر، بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا".



وأضاف البيان: "تم إلغاء أكثر من 43 ألف موعد للتطعيم باللقاح، على خلفية قرار التعليق".



وأفاد البيان: "هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب قرار مماثل اتخذته إيرلندا في وقت سابق من الأحد، تستند إلى تقارير من الدنمارك والنرويج عن آثار جانبية خطيرة محتملة للقاح".



وأعلنت أيرلندا، الأحد، أنها قررت تعليق استخدام اللقاح "عقب تواتر تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة لبعض الذين تلقوه".



وقالت السلطات الصحية النرويجية، السبت، إن ثلاثة من العاملين الصحيين لديها تلقوا اللقاح، مؤخرا، يتلقون العلاج في المستشفيات نتيجة حدوث نزيف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.



وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان، في وقت سابق، أن "موقف لجنة السلامة بالوكالة هو أن فوائد اللقاح ما زالت أعلى من مخاطره، ويمكن الاستمرار في استخدامه فيما يجري التحقيق في حالات الجلطات".

المصدر : سبوتنك







