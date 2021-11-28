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الأحد، 28-11-2021 03:40 م

هولندا تعلن عن 13 إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الهولندية عن 13 إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" بين مسافرين كانو على متن رحلات قادمة من جنوب إفريقيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكد المعهد الوطني للصحة (RIVM) في بيان نشره، وجود 13 إصابة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون على الأقل في أوساط 61 مسافرا خضعوا لحجر صحي بعدما ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 لدى وصولهم من جنوب إفريقيا.

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وجاء في بيان المعهد الوطني للصحة العامة، أنه "تم تحديد المتحورة أوميكرون في 13 من الفحوص التي جاءت نتيجتها إيجابية (لجهة الإصابة بكوفيد-19). لم يُستكمل التحقيق بعد. قد يتم اكتشاف المتحورة الجديدة في مزيد من العينات".

وسبق أن أعلنت السلطات الصحية في هولندا أن بعض الإصابات بكورونا التي اكتشفت بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا هي على الأرجح من سلالة "أوميكرون".

واكتشف علماء الخميس الماضي، متحور جديد من فيروس كورونا في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وكان تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا من نصيب بلجيكا، حيث أعلنت السلطات في البلاد الجمعة، أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

 

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