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الأحد، 31-01-2021 09:10 م

بعد تخفيف قيود كورونا

هولندا تعيد فتح المدارس الابتدائية خلال أيام

م
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الأحد أنها ستعيد فتح المدارس الابتدائية في الثامن من فبراير، في أول تخفيف لإجراءات العزل العام منذ شهور.

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وأغلقت جميع المدارس والمتاجر التي لا تقدم سلعا ضرورية منذ منتصف ديسمبر 2020 بعد إغلاق عدد من المنشآت قبل شهرين وذلك في محاولة للحد من جائحة فيروس كورونا.


وشددت السلطات العزل العام الأسبوع الماضي بفرض حظر تجول ليلي، مع زيادة حالات الإصابة بسلالات متحورة من فيروس كورونا أكثر قدرة على العدوى.
وكان عدم وجود دليل دامغ على انتقال الفيروس عن طريق الأطفال الصغار دافعا لمعاودة الحكومة الهولندية فتح المدارس الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية اعتبارا من الأسبوع المقبل.


وتراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في هولندا إلى نحو 3700 اليوم الأحد، في أقل مستوى منذ 3 أشهر.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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