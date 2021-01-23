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السبت، 23-01-2021 10:43 ص

هونج كونج تفرض عزلا على آلاف لإجراء اختبار إجباري بشأن كوفيد-19

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الوكيل الاخباري - أغلقت حكومة هونج كونج منطقة في شبه جزيرة كولون يوم السبت قائلة إنه يجب على سكانها البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة البقاء في منازلهم حتى يتم إجراء اختبارات لهم جميعا بشأن فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الحكومة إن هناك 70 مبنى في "المنطقة المحظورة" وإنها تهدف إلى إنهاء العملية في غضون 48 ساعة حتى يتمكن الناس من بدء الذهاب لأعمالهم يوم الاثنين.


واتخذت سلطات هونج كونج إجراءات صارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في المركز المالي لكن خطوة يوم السبت هو أول عزل عام في المدينة التي تحكمها الصين.


وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان في مؤتمر صحفي إن "خطر العدوى في المنطقة مرتفع تماما".


وسجلت المنطقة المحظورة 162 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 هذا الشهر وكانت نسبة الفيروس المكتشف في عينات الصرف الصحي من المباني هناك أعلى من تلك الموجودة في المناطق الأخرى.

 

 

المصدر : investing.com



 




 

 


 

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