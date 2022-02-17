الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 09:28 ص

هونغ كونغ.. مرضى كورونا ينتظرون على أبواب المستشفيات

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الوكيل الاخباري- تكافح هونغ كونغ للتعامل مع موجة إصابات بمتحور "أوميكرون"، أجبرت المرضى على الانتظار خارج المستشفيات بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من الإرهاق .

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قال الزعيم الصيني شي جين بينغ إن "المهمة المهيمنة" للحكومة هي السيطرة على الوضع مع انهيار إستراتيجية "صفر كوفيد" في المدينة. وتواجه هونغ كونغ أسوأ انتشار للوباء، حيث سجلت حوالي ألفي إصابة يوميا، خلال هذا الأسبوع.

 

وعلى الرغم من أن حكومة المدينة وضعت قواعد صارمة ومن بينها الحد من التجمعات الى ما لا يزيد عن أسرتين، كما يسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدخول مراكز التسوق، إضافة إلى إغلاق دور العبادة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأعمال التجاريةـ فإن مرافق الرعاية الصحية امتلأت بالمرضى، واضطر مركز "كاريتاس" الطبي بالمدينة إلى علاج بعض المرضى في أسرة خارج المبنى. 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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