الجمعة 11-06-2021
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الجمعة، 11-06-2021 08:17 ص

هيئة أمريكية تدرس تقارير حول التهابات في القلب أعقبت تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - يحقق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة فيما يبدو أنها "تقارير أعلى من المتوقع" عن التهاب بالقلب لدى مراهقين وشباب حصلوا على جرعة ثانية من لقاحي "فايزر" و"موديرنا".

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وليس من الواضح ما إذا كان التهاب القلب ناتجا عن الحقن باللقاحين، حيث لا تزال هذه التقارير نادرة وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقال الدكتور توم شيمابوكورو، من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، في اجتماع حكومي حول اللقاحات يوم الخميس، إنه حتى 31 مايو، كان لدى الهيئة 275 تقريرا أوليا عن مثل هذا الالتهاب عند شباب في سن 16 إلى 24 عاما.


وأضاف أنه يبدو أن الحالات تحدث في كثير من الأحيان بين الرجال والشباب، وقد تعافى معظمهم بالفعل.


ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في 18 يونيو الجاري لتقييم المخاطر المحتملة بشكل أكبر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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