الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 01:32 م

الوكيل الإخباري-وافقت هيئة الدواء البريطانية على استخدام علاج ثان بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، بعد تجربة سريرية خلصت إلى أن هذا العلاج يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79 بالمئة، وأظ

هيئة الدواء البريطانية ترخص باستخدام علاج جديد لفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-وافقت هيئة الدواء البريطانية على استخدام علاج ثان بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، بعد تجربة سريرية خلصت إلى أن هذا العلاج يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79 بالمئة، وأظهر فعالية ضد متحور (أوميكرون).

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ونقلت هيئة (بي بي سي) اليوم الخميس، عن هيئة الدواء البريطانية قولها إنها توصي باستخدام العقار الجديد خلال خمسة أيام من ظهور الأعراض.


وقالت الهيئة إن مادة الأجسام المضادة في العقار ترتبط مع بروتينات معينة موجودة على السطح الخارجي لفيروس كورونا ما يمنع الفيروس من الالتصاق والنفاذ إلى الخلايا البشرية فلا يمكنه التكاثر في الجسم.


واضافت ان العقار (زيفودي) وهو الاسم التجاري للعلاج بالأجسام المضادة ويسمى علميا (سوتروفيماب) وتنتجه شركتا (جي إس كي) و(فير) مرخص باستخدامه للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما والذين يزيد وزنهم على 40 كغم.

 

بترا

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