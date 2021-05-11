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الثلاثاء، 11-05-2021 11:40 ص

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز إعطاء لقاح فايزر للأشخاص بين 12 و15 عاما

فايزر


الوكيل الإخباري - صادقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، على السماح بإعطاء لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا للأشخاص بين 12 و15 عاما.

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وأصبح فايزر أول لقاح في أمريكا يُعطى للبالغين اليافعين والمراهقين وقد سُمح بمنحه للأشخاص من عمر الـ16 وما فوق، بعد أن سُمح بإعطاء لقاحي مودرنا وجونسون & جونسون لأعمار 18 وما فوق.


ولدعم توسيع نطاق الاستخدام راجعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بيانات لفايزر وقالت الشركة أواخر مارس/أذار أن تجربة سريرية شملت 2260 شخصا بين 12 و15 عاما أظهرت فاعليته بنسبة 100%.


ولم تجتمع لجنة اللقاح والمنتجات البيولوجية المتعلقة به، المستقلة والتابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية للتصويت على دعم قرار توسيع الشريحة القابلة للتطعيم لكن ستجتمع لجنة تابعة لمراكز السيطرة والوقاية من الأمراض المعدية الأمريكي الأربعاء لتقدم الاستشارة للمركز حول ما إذا كان يجب أن يدعم قرار إعطاء اللقاح لهذه الشريحة من المواطنين.


ومن غير المتوقع أن يبدأ تطعيم الأشخاص بين 12 و15 قبل توصية مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض المعدية، وقد أعلنت إدارة بايدن استعدادها لتولي الأمور اللوجستية المتعلقة بتلقيح هذه الشريحة من المواطنين عبر برنامج الصيدلة الفيدرالي وأطباء الأطفال وأطباء العائلة.


وسيفسح تلقيح هذه الشريحة المجال أمام زيادة نسبة المواطنين الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا بمقدار 5%، 17 مليون شخصا سيتلقون اللقاح، ما سيعني أن 85% من التعداد السكاني لأمريكا ستكون مؤهلة للتطعيم.

 

سي ان ان


 




 

 


 

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