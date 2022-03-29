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الثلاثاء، 29-03-2022 02:01 م

واشنطن بوست: غزو أوكرانيا أحدث انتكاسة للقاح سبوتنيك الروسي

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الوكيل الإخباري -اعتبرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن غزو موسكو لأوكرانيا يمكن أن يكون ”المسمار الأخير في نعش الآمال الروسية“، المتعلقة بلقاح ”سبوتنيك في“، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة في تحليل نشرته يوم الثلاثاء: ”ربما يكون الحديث الآن منصبا على (الجانب العسكري)، لكن في وقت ليس ببعيد، كان هناك حديث آخر عن نجاح عالمي صحي محتمل في روسيا“.


 
وأضافت: ”منذ عام، أقرت روسيا سريعا استخدام لقاح سبوتنيك في المضاد لفيروس كورونا، الذي برز سريعا، ودحض الشكوك الغربية تجاهه، وسارعت العشرات من الدول للحصول عليه، بعد أن نال إشادة من أبرز الإصدارات الطبية البريطانية“.

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ارم

 




 

 


 

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