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الثلاثاء، 01-12-2020 07:21 م

واشنطن: فايزر وبيونتيك تقدمان طلبا لترخيص لقاح كورونا في الاتحاد الاوروبي

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية على موقعها الالكتروني الذي يبث من واشنطن، اليوم الثلاثاء، عن أنها وشريكتها "بايونتيك" الألمانية، قد تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص للقاح كورونا من الاتحاد الاوروبي، مما سيعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في كانون الأول الجاري، حسب "واشنطن بوست".
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وفي بيان مشترك صدر من واشنطن، فإن الشركتان قد تقدمتا ليل الاثنين بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما، بعد أن أظهرت الاختبارات بأنه فعال بنسبة 95 بالمئة ضد كوفيد-19ولم تنجم عنه أعراض جانبية خطيرة.

وفي حال صادقت الوكالة الأوروبية للأدوية، ومقرها امستردام، على اللقاح، فإنه سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020.

وكانت المجموعتان تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص من الوكالة الأميركية للدواء والغذاء في 20 تشرين الثاني الماضي. وفي حال وافقت عليها الوكالة الأميركية ستبدأ حملة تلقيح الأميركيين منتصف الشهر الجاري .

 




 

 


 

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