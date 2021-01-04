الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على بلدة ملكا بإربد لوفاة طالبة مدرسة

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول الزيادة على الأجور

توضيح من الضمان الاجتماعي بشأن الدعم التكميلي

أردني يناشد لإخلاء والدته من أوكرانيا إلى المملكة بسبب مرضها

وزير الصحة يصرح لأول مرة حول هذا الأمر

أسعار الذهب الإثنين 4/1/2021

وفيات الإثنين 4/1/2021

الخصاونة يلتقي كتلتي العزم والمسيرة اليوم

أجواء باردة نسبيا .. الإثنين

ارتفاع الاصوات المطالبة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

الإثنين، 04-01-2021 10:49 ص

وزارة التربية التونسية: عدد وفيات كوادر العملية التعليمية بسبب كورونا 29 فقط

52739946_403


الوكيل الاخباري - نفى محمد الحاج الطيبن، المتحدث باسم وزارة التربية التونسية، ما تردد من أرقام حول عدد الوفيات في صفوف كوادر العملية التعليمية في تونس.

اضافة اعلان

وعلى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الطيبن إن "مايتم تداوله حول عدد الوفيات في صفوف الإطار التربوي غير صحيح".


وأكد قائلا: "عدد الوفيات منذ العودة المدرسية 29 رحمهم الله".


يشار إلى أن وزارة التربية التونسية، كانت قد أعلنت في منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط التلاميذ والمعلمين في البلاد بلغ أكثر من ألف حالة.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، نشرت وزارة التربية إحصائيات إصابات فيروس كورونا في الوسط المدرسي منذ بداية الدراسة إلى يوم الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.


وأشارت الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية التونسية، إلى أن عدد المؤسسات التربوية التي سجلت بها إصابات بكوفيد-19 بلغت 492 مؤسسة تربوية.


ووصلت حالات الإصابة بكوفيد-19 بين المعلمين والطلاب إلى 1005 إصابات مؤكدة.


وفي الثلث الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قالت الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد داخل العملية التعليمية، بلغ 2780 حالة منذ 15 سبتمبر/أيلول الماضي.


وأضافت الوزارة، في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية، أن الإصابات بفيروس "كورونا" توزعت بين 1159 حالة في صفوف التلاميذ، و1292 حالة بين المدرسين، و263 إصابة بين الكوادر الإدارية والمشرفين، بالإضافة إلى تسجيل 66 حالة بين العمال.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيروس-كورونا-في-مصر

مصر: 64 وفاة و 1309 اصابات جديدة بفيروس كورونا

image (67)

فيديو صادم..وفاة كل المصابين بكورونا داخل العناية المركزة بمستشفى في مصر

https___s3-ap-northeast-1.amazonaws.com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_3_0_1_6_26886103-3-eng-GB_Cropped-158875785620200506 Dharavi Mumbai coronavirus RTX7EDE9

تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

download

كوريا الجنوبية توسع نطاق الحظر على التجمعات ليشمل كل البلاد لمكافحة كورونا

5ff2c5d54c59b727e53f724d

أوكرانيا: تصريح السلطات عن لقاح سبوتنيك V كاذب

1202139814285702984

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
من

ألمانيا تسجل 700 وفاة جديدة بكورونا

1220201892629462911317

دراسة: وفيات كورونا تتجاوز بثلاثة أضعاف معدل وفيات الانفلونزا

5fd930354c59b722aa1a50bc

البرازيل..964 وفاة جديدة بكورونا

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

الكويت: حالة وفاة و261 إصابة جديدة بكورونا

تونس

تونس..72 وفاة جديدة بكورونا

تونس

تونس.. 45 وفاة جديدة بكورونا