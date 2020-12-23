وزارة الصحة البحرينية تنفي وفاة مسن بسبب لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، عن السبب الحقيقي الذي أدى لوفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 53 عاما، وذلك ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل بأن سبب الوفاة يرجع لتطعيمه بلقاح كورونا.

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وأكدت الوزارة في بيان لها أن "سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى تعطل المؤشرات الحيوية المؤدية إلى الوفاة".



وأوضحت الوزارة أنه "لا توجد علاقة لوفاة المواطن بالتطعيم، كما تم تداوله في مواقع التواصل ، مشيرة إلى أن ملفه الصحي يشير إلى عدد من المراجعات الدورية بسبب أمراض القلب".



وحذرت وزارة الصحة من تداول المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، والتشكيك بكفاءة الجهود المبذولة في القطاع الصحي بمملكة البحرين والتي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة تجنب نشر الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وأفادت الوزارة بأن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، وبأن ما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية، وما يتم إدخاله من برامج وقائية أو معززة للصحة تكون معتمدة من قبل الجهات الرقابية المعنية وتخضع للدراسة والبحث والتقييم قبل أن يتم السماح لها بدخول مملكة البحرين.

المصدر : سبوتنك







