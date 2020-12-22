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الثلاثاء، 22-12-2020 07:18 م

وزارة الصحة: لا يوجد دولة محصنة من دخول سلالة كورونا الجديدة

الصحة


الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية غازي شركس الثلاثاء، إن التحور بفيروس كورونا المستجد يعتبر جزء من  مفاجآت الفيروس، مشيرا إلى أنه كان هناك تحورات عدة منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر 2020  لكن لم يكن لها هذا الاثر الذي حدث في التحور الأخير .
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"من الواضح هذا التحور أن له أثر واحترازيا أخذنا إجراءات بتعليق الرحلات من بريطانيا" وفق شركس

واضاف شركس في حديثه لـ"المملكة أن": "المعلومات لا تزال شحيحة بخصوص الكثير من الجوانب التي تتعلق بوبائية وشدة عدوى ومدى خطورة هذه السلالة"

"نحاول رصد جميع المصادر ونتواصل مع منظمة الصحة العالمية لنصل إلى معلومات أكثر ، ولا يوجد أي دولة ممكن أن تكون محصنة من دخول هذه السلالة ، لكن نحاول تتبع الأمور ورصد إيجابي للقادمين من بريطانيا بالفترة الأخيرة" وفق شركس 

وبين أنه "لغاية الآن لم ترصد الوزارة أي حالات لكننا بصدد البحث النشط عن أي من هذه الحالات (....)"

"وصلنا معلومات مبدئية عن هذا الفيروس بأنه شديد العدوى فيجب أن نزيد بأساليب الوقاية داخليا ، ويجب مراقبة الدول الأخرى التي تعلن عن ظهور السلالة عندها ويمكن أخذ اجراءات مماثلة مع دول إذا كان عندها تفشي لهذه السلالة الأمور قيد المراقبة وسنتابع الموضوع ." وفق شركس

وقال شركس إن اللقاحات الموجودة غالبا ستكون فعالة ضد الفيروس لأن اللقاحات ترصد جسم الفيروس وتعمل له أجسام مضادة.

 وتابع: "أتوقع أن شدة التحور لم تصل إلى مرحلة أن لا يتطور أجسام مضادة لها ، هذا الأمر يلزمه دراسات مصلية ومراقبة لكن نحن ودول العالم جميعا لا نزال متبعين إجراءات التطعيم ، وبرأيي كلما استطعنا تطعيم اكبر عدد من الناس كلما استطعنا التغلب على شدة تطورات الفيروس"

 




 

 


 

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