وزيران بريطانيان: لقاح أسترازينيكا أكسفورد آمن

الوكيل الاخباري -

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أكد وزيران بريطانيان أن لقاح أسترازينيكا أكسفورد المضاد لفيروس كورونا آمن.وأوضح وزير الخارجية والتنمية، دومينيك راب، في مقال له بصحيفة الصن البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد دليل على أن اللقاح هو الذي يتسبب بهذه الجلطات التي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي.وأكد الوزير البريطاني أن ذلك ليس مجرد رأي شخصي، بل هو أيضا وجهة نظر الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية.وقال وزير الاعمال كواسي كوارتنج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "أول ما أريد أن أقوله هو أن اللقاح آمن".