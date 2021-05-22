وزيرة الصحة المصرية: الحديث عن وجود جرعة ثالثة وارد لجميع لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري- قالت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، إن جميع لقاحات كورونا التي تم تسجيلها من قبل منظمة الصحة العالمية تم تسجيلها مقابل التأكد من فعاليتها وكفاءتها على حسب عدد الجرعات.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس الجمعة، أنه تم تسجيل كثير من لقاحات كورونا بجرعتين فقط، خاصة وأن الأبحاث الإكلينيكية تمت على إعطاء الفرد جرعتين.



وأوضحت أن الحديث عن وجود جرعة ثالثة وارد لجميع لقاحات كورونا، إلا أنه لن يكون هذا العام، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء ذلك بعد دراسة المرحلة من الأبحاث الإكلينيكية وهي الخاصة لحصول الأفراد على جرعتي اللقاح، إذ أن جميع اللقاحات المتوفرة حاليا حاصلة على موافقة الطوارئ والتي تعني أنها لم تنته بعد من المرحلة الرابعة.



وذكرت وزيرة الصحة، أنه لا يمكن الجزم خلال الفترة الحالية بضرورة وجود جرعات أخرى إضافية لأي لقاح وتحديد موعدها.

المصدر: روسيااليوم