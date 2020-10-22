وزير الاعلام يوجه رسالة من القلب للأردنيين

الوكيل الاخباري -

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ختم وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد مداخلته خلال إيجاز صحفي اليوم ، بتوجيه رسالة للأردنيين قال فيها:أتوجه برسالة من القلب والوجدان إلى جميع الأهل والأحبة، المواطنين الكرام على امتداد الوطن الغالي، كلنا شركاء ومسؤولون في مواجهة هذا الوباء الذي لا يعرف فرقاً بين أحد.التزام كل شخص فينا بكمامته وبالتباعد وبالتعقيم هو أفضل وسيلة لحماية صحتكم.سنكون في الحكومة دائما صادقين وموضوعيين وحريصين على التوازن بين الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ونعول أولا وأخير على مسؤوليتكم لحماية أنفسكم وأحبتكم وبيوتكم. التزامنا يحمينا. دمتم بصحة وخير.