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الإثنين، 16-11-2020 11:55 ص

وزير التعليم المصري: يوجد 300 إصابة بكورونا في المدارس

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الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، الأعداد الحقيقة لإصابات فيروس كورونا المستجد في المدارس.

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وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية، يوم الأحد، إنه "إذا تم الاشتباه في طالب يتم غلق الفصل بأكمله من باب الاحتياط حتى لا يتم نقل العدوى".

 


وأضاف وزير التعليم المصري، أن "عدد الإصابات في المدارس ما بين 200 و300 شخص أغلبهم من كبار السن من المشرفين والمدرسين والعاملين، وليس أطفال من إجمالي 60 ألف مدرسة".


وأكد أن نسبة الإصابة لا تتخطى حد الـ 5 على 10 آلاف وأن الأجراءات الاحترازية تطبق كاملة.

وأشار وزير التعليم، إلى أن كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعداد الإصابات يستهدف إثارة البلبلة.


وأوضح وزير التعليم أنهم لا يملكون قرار إغلاق المدارس، وأن مهمتهم تسيير العملية التعليمية والقرار بيد الدولة.


وشدد شوقي على أن الدولة أعدت العدة لاستكمال العام الدراسي أيا كان الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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