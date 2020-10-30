وزير الخارجية البريطاني: فرض إجراءات عزل عام جديدة ليس حتميا

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب"، "أنه ليس بالأمر الحتمي فرض عزل عام في سائر أنحاء إنجلترا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

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وفي معرض رده على سؤال خلال مقابلة له مع تلفزيون هيئة بي بي سي، اليوم الجمعة بشأن ما إن كان من المحتم، فرض عزل عام في أنحاء البلاد، قال "لا اعتقد أن هذا صحيح لكن ما نسترشد به هو معدل انتشار الفيروس".



وأضاف، ان تبني منهج للتعامل مع الأمر حسب الوضع في كل منطقة، قد ينجح إذا التزام الجميع بالقواعد المحددة لمناطقهم، موضحاً "لمسنا بعض الأدلة على أنه منذ أن بدأنا تطبيق هذا المنهج المتدرج تباطأ معدل الزيادة". وعبّر عن اعتقاده أن الوضع خطير لكنه في الوقت نفسه أبدى ثقته في أسلوب الحكومة لمواجهة الأزمة.



--(بترا)

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