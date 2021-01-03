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الأحد، 03-01-2021 01:46 م

وزير الخارجية الصيني يكشف أصل فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، أن العديد من الدراسات أظهرت أن وباء الفيروس التاجي نتج عن تفشي المرض بشكل منفصل في أماكن مختلفة حول العالم.

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وقال وانغ يي في مقابلة مع التلفزيون المركزي: "عندما أصاب كورونا الصين، اتخذت على الفور إجراءات التحقيق الوبائي، وتحديد العوامل ونشر المعلومات الأساسية، بما في ذلك تسلسل جينات الفيروس".


وأضاف: "الصين كانت أول دولة تبلغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا".


وتابع: "كنا في طليعة الكفاح ضد التضليل الإعلامي ومحاولات التسييس،كنا مصممين على التأكد من أن طرق مكافحة الوباء لا تشوهها الأكاذيب".

 

من جهتها، أشارت وكالة "أسوشيتيد برس"، في تقرير لها إلى قيام السلطات الصينية بأبحاث سرية للوصول إلى أصل فيروس كورونا المستجد في كهوف طبيعية وصفتها بـ"الثقب الأسود".


وبحسب الوكالة، "تقدم الحكومة الصينية منحا تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات للعلماء الذين يدرسون أصول الفيروس، فيما يراقب المسؤولون النتائج ويطلبون موافقة لجنة حكومية من أجل نشر أي تفاصيل".


وتم تسجيل ما يقرب 83.73 مليون حالة إصابة بالمرض في العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و824576 وفاة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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