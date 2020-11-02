وزير الدفاع الألمانية تخضع للحجر الصحي الذاتي

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع ، أنيغريت كرامب كارينباور، وضعت نفسها في حجر صحي ذاتي، بعد أن علمت أنها خالطت شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.



وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن نتائج اختبار الوزير كارينباور لفيروس كورونا جاءت سلبية.

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وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأسبوع الماضي، عن فرض ما تم وصفه بـ"الإغلاق الخفيف" في عموم البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى نهاية الشهر الجاري، وهو يقضي بإغلاق كافة المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات الحضورية المباشرة بين الناس.

المصدر : روسيا اليوم

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