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الثلاثاء، 16-03-2021 08:45 ص

وزير الصحة الأوكراني: لقاح أسترازينيكا في غاية الأمان

أسترازينكا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، إن لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، "في غاية الأمان".

وخلال مقابلة تلفزيونية ، رد الوزير الأوكراني بالنفي، على سؤال حول هل يمكن أن يشكل هذا اللقاح، تهديدا لحياة الناس.

وكدليل على صحة كلامه، استشهد ستيبانوف، بتصريح وكالة الأدوية الأوروبية التي أكدت على أن لقاح "أسترازينيكا"، لا يزيد بتاتا من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وأضاف الوزير: "لا أرى أية مشاكل، لا يوجد ما يمكن الحديث عنه في هذه الحالة".

وأشار وزير الصحة الأوكراني، إلى أنه تم تطعيم والده ووالدته بلقاح"أسترازينيكا". وقال: "لقد سمحت بتطعيم أمي وأبي بهذا اللقاح. ما المطلوب بعد ذلك، للتأكيد على أن هذا اللقاح آمن تماما؟".

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وأعرب ستيبانوف عن اعتقاده بأن الدول التي أوقفت استخدام اللقاح، "تريد أن تفهم بوضوح ما إذا كانت هناك علاقة بين الجلطة وهذا اللقاح".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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