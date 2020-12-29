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الثلاثاء، 29-12-2020 03:06 م

منصات إيرانية لتجربة اللقاحات

وزير الصحة الإيراني: لقاحنا هو الأول في آسيا

نمكي
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، عن بدء الاختبارات البشرية للقاح كورونا الإيراني بعد أخذه الموافقات اللازمة واجتيازه لمراحل الاختبارات الأولية.

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وقال سعيد نمكي على هامش حفل بدء الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني اليوم الثلاثاء: "اليوم هو يوم واعد للشعب الإيراني، حيث يأتي هذا اليوم بعد جهود وسعي حثيث من قبل البارزين والعلماء في مجال التكنولوجيا وعقاقير التكنولوجيا الحيوية".


وأضاف: "بعد أن اجتاز لقاح كوفيد 19 مراحل مختلفة، بما في ذلك الدراسات والنماذج على الحيوانات، تمكنا من إجراء الحقن الأول على البشر".


وأشار الوزير إلى أن إيران لديها تاريخ حافل في إنتاج اللقاحات، وإنتاجها من اللقاحات ليس وليد اليوم، مضيفا أن هناك منصات إيرانية تعمل على تطوير لقاحات ضد كورونا ستجري تجربتها لاحقا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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