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الخميس، 09-12-2021 12:11 م

وزير الصحة البريطاني: أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من أي متحور

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الوكيل الإخباري-قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" أظهر أن قابليته على الانتشار هي الأٍسرع من بين كافة المتحورات الأخرى.

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وأوضح جاويد أن "قرار الحكومة بفرض قيود جديدة، يهدف إلى إبطاء انتشار "أوميكرون"، وآمل أن يفهم معظم الناس أنه من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة الآن، يمكننا تجنب اتخاذ إجراءات لاحقا"، معربا عن أمله بأن "لا نضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة في يناير".


وشدد على أن الخطة "ب" التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم أمس "ستخفف من سرعة انتشار أوميكرون"، مبينا أن "هذه الخطة تم تفصيلها بحيث يكون تأثيرها على قطاع الضيافة قليلا".


وأضاف: "من المرجح أن أوميكرون يؤثر على فعالية اللقاحات، إلا أن الجرعات المعززة تؤمن بعض الحماية، وهذه الإجراءات الجديدة ستمنح الوقت للأشخاص للحصول على جرعات معززة"، مجددا تحذيره من "إمكانية الوصول إلى مليون إصابة بأميكرون بحلول نهاية ديسمبر الحالي".
كما أعلن أنه لا توجد خطة لفرض التطعيم بشكل إلزامي على عموم السكان في البلاد.

 

روسيا اليوم

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