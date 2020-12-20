الأحد 20-12-2020
الوكيل الاخباري

الهواري يكشف تفاصيل هامة حول السلالة الجديدة لكورونا وخطرها على الاردن

الوطني لمكافحة الاوبئة: يجب دراسة خيار أحد ثلاثاء خميس لعودة المدارس بالاردن

وزير الصحة البريطاني : الإغلاق بسبب السلالة الجديدة قد يدوم شهوراً

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

لبنان: 11 وفاة و 1534 إصابة جديدة بكورونا

اليابان: 34 وفاة و 2500 إصابة جديدة بكورونا

السعودية: 10 وفيات و 162 إصابة جديدة بكورونا

عبيدات يوضح تطورات التعامل مع ازمة كورونا محلياً

عبيدات يكشف عن اجتماع طارئ بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

الارصاد تحذر من طقس الاثنين

الأحد، 20-12-2020 09:12 م

وزير الصحة البريطاني : الإغلاق بسبب السلالة الجديدة قد يدوم شهوراً

122020157323267645521


الوكيل الاخباري - حذر وزير الصحة البريطاني من أن الإغلاق المشدد، الذي يشمل العاصمة لندن، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قد يستمر لعدة أشهر
اضافة اعلان

وأضاف مات هانكوك أن الحكومة لا تريد إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، لكن "واجبنا" يحتم اتخاذ إجراء لمجابهة السلالة الجديدة من الفيروس "الخارجة عن السيطرة"

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت استحداث فئة رابعة أشد من فئات القيود في بعض المناطق، والتراجع عن نية لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد، بما أثر على خطط ملايين الأشخاص لفترة العطلات

وتُلزم هذه الفئة المواطنين الخاضعين لها بالبقاء في المنازل، وتحظر المخالطة بين من لا يعيشون سويا في أماكن مغلقة، كما تقضي بإغلاق المتاجر والشركات التي لا تقدم منتجات أو سلع غير الضرورية. وتطالب الحكومة سكان المناطق الخاضعة لهذه الفئة بعدم الذهاب إلى مناطق تخضع لفئة أخف من القيود

وأصبح تخفيف القيود على مخالطة غير الشركاء في السكن خلال عطلة عيد الميلاد مقتصرا على يوم العيد فقط، وذلك بدلا من خمسة أيام كما كان مخططا في السابق

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيروس-كورونا-1

تركيا.. 246 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

لبنان: 11 وفاة و 1534 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-2-1-1200x675

اليابان: 34 وفاة و 2500 إصابة جديدة بكورونا

قطر-كورونا-77634

السعودية: 10 وفيات و 162 إصابة جديدة بكورونا

ffffff

تصاعد القلق مع انتشار سلالة جديدة من كورونا

كورونا-الصين-

بريطانيا : 326 وفاة 35928 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
5fdd230a4236045a0d1f2b36

انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا

1-1399762

شركة فايزر : تواجهنا مشاكل في إنتاج لقاح كورونا

1709108

ترقب في السعودية لاعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا

corona_1

ايران : سنقدم للعالم انجازات علمية في مجال مكافحة فيروس كورونا

5fc7fb674c59b762ee0deb21

ايران تعلن موعد انتاج لقاح ضد فيروس كورونا

43a2694c-4456-4bb1-820c-03d7c970fcbf

الحكومة الالمانية تستعد لاعطاء لقاح ضد كورونا