وزير الصحة البريطاني : الإغلاق بسبب السلالة الجديدة قد يدوم شهوراً

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





حذر وزير الصحة البريطاني من أن الإغلاق المشدد، الذي يشمل العاصمة لندن، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قد يستمر لعدة أشهروأضاف مات هانكوك أن الحكومة لا تريد إلغاء الاحتفال بعيد الميلاد، لكن "واجبنا" يحتم اتخاذ إجراء لمجابهة السلالة الجديدة من الفيروس "الخارجة عن السيطرة"وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت استحداث فئة رابعة أشد من فئات القيود في بعض المناطق، والتراجع عن نية لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد، بما أثر على خطط ملايين الأشخاص لفترة العطلاتوتُلزم هذه الفئة المواطنين الخاضعين لها بالبقاء في المنازل، وتحظر المخالطة بين من لا يعيشون سويا في أماكن مغلقة، كما تقضي بإغلاق المتاجر والشركات التي لا تقدم منتجات أو سلع غير الضرورية. وتطالب الحكومة سكان المناطق الخاضعة لهذه الفئة بعدم الذهاب إلى مناطق تخضع لفئة أخف من القيودوأصبح تخفيف القيود على مخالطة غير الشركاء في السكن خلال عطلة عيد الميلاد مقتصرا على يوم العيد فقط، وذلك بدلا من خمسة أيام كما كان مخططا في السابق