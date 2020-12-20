الأحد 20-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار مرتقب بإعادة تفعيل طلبات حبس المدين بالاردن

الأردن على موعد مع منخفض جديد هذا الاسبوع

سلطنة عُمان: 648 إصابة جديدة بكورونا

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 5.1 مليون دينار

قرارات من مجلس الوزراء بشأن الرواتب والعلاوات

تعميم من رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة

الملك يزور البحرين غداً الاثنين

قرارات من مجلس الوزراء

الاحتلال يجرف أجزاء من مقبرة الشهداء في القدس

ثاني حالة إنتحار خلال 24 ساعة بعمان

الأحد، 20-12-2020 02:16 م

وزير الصحة البريطاني: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة

xjO3rG4CU2Hiih9roEEMb9QI5QoAmmptrTFZ0V2x


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدة خرجت عن السيطرة.

اضافة اعلان

وتابع الوزير البريطاني في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": "تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة".


وتابع بقوله "من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع".

 

وقال هانكوك: "نريد أن نضع حدا لتفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة، من خلال تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي".


وأضاف بقوله "خطتنا تنتهي من تلقيح مليون شخص بلقاحات كورونا خلال أيام، ولكن كان لزاما إصدار قرار بفرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرقي إنجلترا".


يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أسهل قدرة على الانتشار.


ومن المتوقع أن تصدر الحكومة البريطانية إقرارا باستخدام لقاح "كوفيد 19"، الذي طورته شركة "أسترازينكا" وجامعة أكسفورد يومي 28 أو 29 ديسمبر الجاري، لتسريع حملة التطعيم.


وقال جونسون إن الطفرة الفيروسية الجديدة التي تم تحديدها في بريطانيا معدية بنسبة 70% أكثر من النسخة الأصلية.


في الوقت نفسه، أشار رئيس الحكومة البريطانية إلى أنه لا توجد بيانات حتى الآن تشير إلى أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا تسبب أشكالًا أكثر خطورة من المرض أو لديها معدل وفيات أعلى.

وأكد كبير الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، يوم السبت، أن طفرة فيروس كورونا الجديدة تنتشر "بسرعة مذهلة" وتتطلب من المواطنين اتخاذ المزيد من الاحتياطات.


وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أعلن جونسون عن فرض قيود جديدة في لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، وهو ما قال إنه يعني بشكل أساسي الإغلاق. بعد إنجلترا، أعلنت سلطات اسكتلندا وويلز أيضًا تدابير أكثر صرامة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
122020200547529137472

الكويت: 3 وفيات و204 إصابات جديدة بكورونا

000_1QC68C

إيران: 177 وفاة و 6312 إصابة جديدة بكورونا

640

سلطنة عُمان: 648 إصابة جديدة بكورونا

_115110707_mediaitem115110704

بلجيكا تعلق الرحلات القادمة من بريطانيا وألمانيا تدرس القرار

5e63f8b51f4b6

الإمارات: 3 وفيات و1171 إصابة جديدة بكورونا

thumbs_b_c_c07d401b24d0205527a1e756e9c87a4d

تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول جديدة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_535b9b2dc06995ea3e8fcd98d98f45f8

مع بدء توزيع لقاح كورونا.. كارثة عالمية تلوح في الأفق

جط

الجزائر: إعطاء اللقاح ضد كورونا مجانا واختياريا قريبا

pfizer-covid-19vacine

أول دولة تشتري 200 مليون جرعة لقاح.. والتطعيم مجانا

منظمة

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن كورونا

5fbffcd84c59b70d8613620b

الصحة العالمية: قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام القادم مع ظهور اللقاحات

3690069_1592221422

البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لشراء لقاحات مضادة لـكورونا