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الجمعة، 10-09-2021 06:43 م

وزير الصحة البريطاني: يجب دراسة إلزامية اللقاحات للعاملين في الصحة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أنه يتوجب على الحكومة البريطانية دراسة إلزامية اللقاحات للعاملين في قطاع الصحة بعد إطلاق مشاورات حول هذه القضية.

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وأوردت وسائل إعلام بريطانية تصريحات جاويد خلال زيارته مستشفى مورفيلدز للعيون، أن من شأن هذه الخطوة أن تضمن سلامة المرضى لأن المستشفيات "مليئة بالأشخاص المعرضين للخطر".

 

واضاف جاويد "لم نتخذ قرارا بعد ولكننا نريد أن نستمع لما سيقوله الناس لأنني أعتقد أنه من المهم أن نظهر أن سلامة المرضى ستكون أولوية بالنسبة لنا".

 

وجاءت تصريحات الوزير جاويد بعد أن قالت وزيرة الرعاية الاجتماعية هيلين واتلي ان أولئك الذين يرفضون التطعيم ضد كورونا يمكن نقلهم إلى وظائف في مكاتب الدعم الخلفية. 

 

المصدر : بترا 

 

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