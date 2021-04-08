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الخميس، 08-04-2021 11:03 ص

وزير الصحة البريطاني يوجه رسالة للبريطانيين بشأن لقاح كورونا

لقاح


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن البريطانيين يجب أن يكونوا واثقين بنظام مراقبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى تأكيد هانكوك، على أهمية وجود ثقة لدى البريطانيين في نظام مراقبة اللقاحات إثر تغيير إرشادات استخدام لقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا".


وأعلنت الهيئة التنظيمية الطبية في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، تغيير القواعد الإرشادية بشأن استخدام لقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا"، محذرة من أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يجب أن يحصلوا على لقاحات بديلة، في خطوة قد تعقد برنامج التطعيم البريطاني.


ولفتت الوكالة إلى قول وزير الصحة البريطاني أنه يجب على البريطانيين أن يكونوا متأكدين من أننا نمتلك أعلى درجات الأمان في مراقبة اللقاحات وأن هناك شفافية كاملة في الكشف عن أي أعراض جانبية للقاحات أيا كانت نسبة حدوثها.
جاء التغيير في التوجيهات في الوقت الذي قالت فيه وكالة الدواء الأوروبية، الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، إنها ترى صلة بين جلطات الدم النادرة في الدماغ واللقاح البريطاني، لكنها لم تغير توجيهاتها بشأن اللقاح، قائلة إن فوائده تفوق المخاطر.

 

سبوتنيك عربي

 




 




 

 


 

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