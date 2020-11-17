الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

وزارة العمل تتوقف عن استقبال المراجعين اليوم في المقر الرئيسي لتسجيل حالات كورونا

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية

العراق: 42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا

وزير الصحة: لقاح كورونا سيصل الأردن بداية العام المقبل

اعلان صادر عن وزارة العمل




الثلاثاء، 17-11-2020 07:01 ص

لارتفاع عدد الإصابات اليومية

وزير الصحة التركي: على أنقرة اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة كورونا

ا
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أمس الاثنين، إن المجلس العلمي الاستشاري في تركيا أوصى بأن تنفذ الحكومة إجراءات ملموسة لإبطاء انتشار مرض كوفيد-19.

اضافة اعلان

وجاءت تصريحات الوزير مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالمرض خلال الأسابيع الأخيرة.
ولا يجري الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي لا يظهر عليها أعراض سوى في العاصمة أنقرة التي شهدت 3316 إصابة يوم الاثنين إلى جانب 94 وفاة، وتقترب الإصابات والوفيات من مستويات جرى تسجيلها آخر مرة في أبريل عندما كانت السلطات تفرض عزلا عاما جزئيا وإجراءات أخرى.


وفي بيان مكتوب أعقب اجتماعا للمجلس، قال قوجة إن أعضاءه ناقشوا الإجراءات الوقائية، مؤكدا على أن السبب الرئيسي وراء انتشار الفيروس هو حركة الناس وذهابهم إلى الأماكن المزدحمة، مضيفا أن الناس بدأت تقضي مزيدا من الوقت في الأماكن المغلقة مع دخول فصل الشتاء.


وأفاد بأنه "جرى التوصل إلى قرار بالتوصية بتنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها منع انتشار المرض".


وفي حين بدا أن البيان يشير إلى إمكانية تبني إجراءات أكثر صرامة، إلا أن قوجة لم يتحدث عن إجراءات بعينها أوصى بها المجلس.


ودعا رئيس بلدية اسطنبول إلى فرض إجراءات العزل العام لأسبوعين على الأقل، من أجل احتواء معدلات الارتفاع "الخارجة عن السيطرة" في حالات الإصابة بفيروس كورونا.


وأمرت الحكومة هذا الشهر بإغلاق جميع الشركات بحلول العاشرة مساء، كما قللت عدد الساعات التي يسمح فيها لكبار السن ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاما بالخروج من منازلهم في بعض الأقاليم، بما فيها أنقرة واسطنبول.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
صين

الصين.. 15 إصابة جديدة بكورونا

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

اسبانيا تسجل اكثر من 38 الف اصابة جديدة بكورونا في اخر حصيلة

5fb2c4a54c59b76b42138fe4

منظمة الصحة العالمية : سجلنا 65 اصابة بكورونا بين موظفينا

image (1)

بايدن يحذر ترامب من خطر كبير بخصوص كورونا

thumbs_b_c_a31a620cf332e2e683ef6817fd6d7bed

بريطانيا : أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

1120201614158156415413

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

أخبار متعلقة
كورونا-قايروس-1-1

تركيا: 76 وفاة و2209 اصابات جديدة بكورونا

كورونا

تركيا تسجل 69 وفاة و2091 اصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

تركيا تسجل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

1D2A1071

تركيا: 68 وفاة و2013 إصابة جديدة بكورونا

thumbs_b_c_ce2d8806cc6bd0ad8af00515827f2839

تركيا: 74 وفاة و1894 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

72 وفاة و1815 إصابة جديدة بكورونا في تركيا