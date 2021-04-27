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الثلاثاء، 27-04-2021 03:17 م

وزير الصحة التونسي: نحتاج إلى قرض لتوفير لقاح كورونا

لقاح


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي على أن بلاده بحاجة إلى قرض لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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جاء هذا اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض الموقع  في مارس/ آذار الماضي بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.


ويهدف القرض إلى توفير تمويل إضافي لمشروع مكافحة جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تواجه فيه تونس صعوبات في توفير اللقاحات، بحسب موقع قناة "نسمة" التونسية.


وقال الوزير: إن الحكومة التونسية تعاقدت مع شركة فايزر لتوفير 4 ملايين جرعة لقاح، وشركة سبوتنيك لتوفير500 ألف جرعة لقاح، ومنظومة كوفاكس لتوفير 4,5 مليون جرعة لقاح.


وأشار الوزير التونسي إلى وجود صعوبة في التزود باللقاح من منظومة كوفاكس، التي تديرها منظمة الصحة العالمية.


وأوضح الوزير أن تونس تحاول من خلال إجراء اتصالات مع منظمة الصحة العالمية تعجيل موعد تلقي هذه الكميات من اللقاح.


وبين وزير الصحة أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يعد جزءا من وسائل تمويل عملية مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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