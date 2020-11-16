وزير الصحة الروسي: الوضع مع فيروس كورونا ما زال مربكا

الوكيل الاخباري - صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، بإن الوضع مع فيروس كورونا في روسيا ما زال مربكا، وتم نشر 263000 سرير لمرضى "كوفيد-19".



وأضاف موراشكو في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، إن "الوضع مع إصابات فيروس كورونا ما زال مربكا. خلال الأسبوع الماضي، ظل عدد الحالات المكتشفة عند مستوى مرتفع إلى حد ما".



وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 22778 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 6360 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1948603 إصابة.

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يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، صرح في وقت سابق، بأن فعالية اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" تزيد عن 90 في المئة، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.



وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".



وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.



وبدأت كثير من دول العالم ترصد زيادات لافتة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد عقب الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، ما دفع بعضها لإعادة فرض التدابير ولو بشكل مخفف.



المصدر : سبوتنك









