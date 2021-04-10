وزير الصحة الروسي يكشف عن الفئة الأكثر تعرضا لمضاعفات كورونا

الوكيل الإخباري- كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا لمضاعفات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.



وأشار موراشكو إلى أن عدد الرجال بعد عمر 35 سنة يبلغ ضعف عدد النساء من الفئة العمرية نفسها اللاتي يعانين من مضاعفات المرض المذكور ويتم نقلهم إلى وحدات الإنعاش في المستشفيات.



وأشار الوزير إلى أن هذه الأخطار لا بد من أخذها بعين الاعتبار لدى اتخاذ المرء قرارا بشأن أخذ لقاح واقي من فيروس كورونا.



وفي أغسطس الماضي سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح واقي من فيروس كورونا في العالم تم تطويره من قبل مركز "غاماليا" العلمي الطبي، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V". كما جرى في روسيا تطوير لقاحين آخرين مضادين لكورونا، هما "أبيفاك كورونا" (المطور من قبل مركز "فيكتور") و"كوفيفاك" (الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية).

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المصدر: روسيااليوم