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الإثنين، 01-08-2022 09:52 ص

وزير الصحة المصري: وصلنا لمرحلة مناعة القطيع ولكنها ليست أبدية

كورونا-الاردن


الوكيل الإخباري - كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان في مصر خالد عبد الغفار، آخر تطورات الوضع الوبائي في البلاد.

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وقال عبد الغفار خلال تصريحات تلفزيونية مساء يوم الأحد: "شهدنا خلال الأسابيع الماضية زيادة متوقعة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهي إصابات مجتمعة وليس إصابات تؤثر على المستشفيات أو على نسب الإشغال بالعنايات المركزة".


وأضاف: "نسبة الذين حصلوا على التطعيم في المرحلة العمرية من 18 سنة فما أكثر تصل إلى 90%".


وتابع قائلا: "65% من المرحلة العمرية من 18 سنة فما فوق تم تطعيمهم ما بين جرعة أولى وجرعة ثانية".


وأكد الوزير أن مصر وصلت لما يسمى "مناعة القطيع"، مشيرا إلى أنها ليست مناعة أبدية مطلقة.


وصرح بأنه ومن خلال رصد للحالات المجتمعة تمكنوا من التعامل معها وتوعية المواطنين بالتعامل مع الفيروس.


وأشار إلى أنه تم تطعيم ما يقرب من 93 مليون تطعيم، 45 مليون جرعة أولى و38 مليون جرعة ثانية، و7 ملايين جرعة تنشيطية.

 

روسيا اليوم 

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