وزير الصحة يوضح للوكيل حول نوعية اللقاحات القادمة للمملكة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - أوضح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريح للوكيل الاخباري تفاصيل نوعية اللقاح القادم للمملكة وعدد جرعاته حسب الشركة المصنعة .

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وقال عبيدات ان اللقاح المنتشر في العديد من الدول في المرحلة الراهنة يعتمد على اخذ جرعتين متتاليتين وهذا لا ينطبق على نوع واحد من اللقاحات .

واضاف عبيدات ان اللقاح المصنع في شركة جونسون اند جونسون سيكون على شكل جرعة واحدة فقط دون الحاجة لجرعة ثانية .

وتواصل الجهات الصحية في المملكة التجهيزات لوصول لقاح ضد فيروس كورونا في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الصحة عن اطلاق منصة رقمية للراغبين بأخذ لقاح ضد كورونا .



