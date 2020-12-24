الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح للوكيل حول نوعية اللقاحات القادمة للمملكة

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الخميس، 24-12-2020 12:08 ص

وزير الصحة يوضح للوكيل حول نوعية اللقاحات القادمة للمملكة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني -  أوضح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريح للوكيل الاخباري تفاصيل نوعية اللقاح القادم للمملكة وعدد جرعاته حسب الشركة المصنعة .

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وقال عبيدات ان اللقاح المنتشر في العديد من الدول في المرحلة الراهنة يعتمد على اخذ جرعتين متتاليتين وهذا لا ينطبق على نوع واحد من اللقاحات .

 

واضاف عبيدات ان اللقاح المصنع في شركة جونسون اند جونسون سيكون على شكل جرعة واحدة فقط دون الحاجة لجرعة ثانية . 

 

وتواصل الجهات الصحية في المملكة التجهيزات لوصول لقاح ضد فيروس كورونا في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الصحة عن اطلاق منصة رقمية للراغبين بأخذ لقاح ضد كورونا .


 




 

 


 

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