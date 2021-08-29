وصول أول دفعة من لقاح جونسون اند جونسون إلى اليمن

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم، أنها تسلمت أول شحنة من لقاحات "جونسون اند جونسون" المضادة لفيروس كورونا.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، هذه الشحنة هي الدفعة الأولى من إجمالي 504 آلاف جرعة من المقرر أن يتسلمها اليمن من الولايات المتحدة.



ووصل اللقاح، وهو من جرعة واحدة، بعد تحذير الأمم المتحدة في بداية الشهر الجاري من أن اليمن قد يواجه موجة ثالثة من كوفيد-19. ولم يحصل سوى واحد بالمئة تقريبا من السكان على تطعيمات للوقاية من المرض.



ويتسلم اليمن جرعات من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا وفق برنامج "كوفاكس".

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