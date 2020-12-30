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الأربعاء، 30-12-2020 02:30 م

وصول الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V إلى صربيا

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الوكيل الاخباري - وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى صربيا، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الإخبارية الروسية.

وبحثت وكالة "تانيوغ" الصربية الرسمية لقطات تظهر إيصال شحنة صغيرة من اللقاح الروسي يتوقع أنها تضم 5 آلاف جرعة، إلى معهد "تورلاك" للفيروسات واللقاحات في العاصمة الصربية بلغراد.

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وتسلمت صربيا، مطلع ديسمبر 20 عينة من "سبوتنيك V" من أجل إجراء أبحاث مخبرية عليها. وكانت السفارة الروسية لدى بلغراد وقيادة صربيا أكدتا حينها أن البلاد تتوقع وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي قبل نهاية العام الجاري.


وفي 24 ديسمبر، انطلقت في صربيا حملة التطعيم بلقاح "فايزر - بيونتيك" الأمريكي الألماني، وكانت رئيسة الوزراء، آنا برنابيتش أول من تلقاه.


وكانت برنابيتش أعلنت سابقا أن الجرعات الأولى من لقاحي "سينوفارم" الصيني و"سبوتنيك V" الروسي ستصل إلى صربيا في وقت قريب، دون أن تذكر مواعد محددة.


وفي وقت سابق، وعد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأنه ورئيسة الوزراء برنابيتش ووزيرة العمل والحماية الاجتماعية، داريا كيسيتش-تيبافتشيفيتش، سيستخدمون لقاحات طورتها شركات مختلفة من أجل "تعزيز ثقة المواطنين باللقاحات".

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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